Луценко назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили предателем.

Как отмечается, главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина на своей странице в Facebook задал вопрос Луценко в связи с возвращением Саакашвили украинского гражданства.

На что Луценко в комментарии к посту ответил, что его позиция в отношении Саакашвили не поменялась, назвав экс-президента Грузии предателем.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины. Политик выразил благодарность украинскому президенту за это решение.