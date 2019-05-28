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Луценко назвал Саакашвили предателем
28 мая 2019, 20:09 • 75 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили предателем.
Reuters
Как отмечается, главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина на своей странице в Facebook задал вопрос Луценко в связи с возвращением Саакашвили украинского гражданства.
На что Луценко в комментарии к посту ответил, что его позиция в отношении Саакашвили не поменялась, назвав экс-президента Грузии предателем.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины. Политик выразил благодарность украинскому президенту за это решение.
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