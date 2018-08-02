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Луценко назвал предполагаемые сроки начала судебного процесса по делу Савченко

02 августа 2018, 14:39  •  37 • Украина
Суд по уголовному делу в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана должен начаться в 2018 году.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко. 

По его словам, после завершения расследования уголовного дела начинается ознакомление защиты обвиняемых с материалами дела. 

«После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд. Обращая внимание на количество полученных доказательств, считаю, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу», — сказал Луценко.

При этом он не стал говорить, когда суд может вынести окончательное решение. По его словам, «судебный процесс является исключительной компетенцией судей, которые будут назначены».

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана.

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