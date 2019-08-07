Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.

Об этом сообщает радио «НВ».

«В ходе первой встречи с избранным президентом Зеленским, это ещё до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера», — заявил Луценко .

Он также отметил, что после отставки будет заниматься политической деятельностью.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал строчкой из песни Hotel California группы Eagles итоги голосования Верховной рады, которая снова отказалась отправить его в отставку.