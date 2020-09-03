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Лукавство Лукашенко о прослушке Берлина и Варшавы кроется в одной фразе - Асафов
03 сентября 2020, 19:50 • 231 • Политика
Лукашенко назвал заявления об отравлении Навального фальсификацией. "Я думаю, что Александр Григорьевич несколько либо преувеличивает, либо искажает", - считает политолог Александр Асафов. Он напомнил, что Лукашенко не называл имён, а просто сказал, что был "разговор Варшавы с Берлином".
Белоруссия перехватила разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером России Михаилом Мишустиным. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Александр Асафов.
Он отмечает, что громкие истории с прослушиванием первых лиц государства уже были. Того же канцлера Германии Ангелу Меркель прослушивало американское АНБ. Однако в данном конкретном случае политолог считает, что президент Белоруссии несколько лукавит.
Политолог указал, что Лукашенко напрямую не называл, чьи конкретно разговоры перехватили его спецслужбы. Он просто сказал, что это был разговор Варшавы с Берлином.
Он пояснил, что даже если на секунду представить, будто белорусские спецслужбы настолько сильны и могут перехватывать переговоры первых лиц, то крайне сомнительно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Польши Анджей Дуда обсуждали фальсификацию отравления Алексея Навального прямым текстом.
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