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Лукавство Лукашенко о прослушке Берлина и Варшавы кроется в одной фразе - Асафов

03 сентября 2020, 19:50  •  231 • Политика
Лукашенко назвал заявления об отравлении Навального фальсификацией. "Я думаю, что Александр Григорьевич несколько либо преувеличивает, либо искажает", - считает политолог Александр Асафов. Он напомнил, что Лукашенко не называл имён, а просто сказал, что был "разговор Варшавы с Берлином".
Белоруссия перехватила разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером России Михаилом Мишустиным. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Александр Асафов.
Он отмечает, что громкие истории с прослушиванием первых лиц государства уже были. Того же канцлера Германии Ангелу Меркель прослушивало американское АНБ. Однако в данном конкретном случае политолог считает, что президент Белоруссии несколько лукавит.
Я думаю, что Александр Григорьевич либо преувеличивает, либо искажает. У них могут быть какие-то данные по каким-то разговорам кого-либо с кем-либо, которые можно трактовать, как он и говорит, - сказал Александр Асафов в интервью Царьграду.
Политолог указал, что Лукашенко напрямую не называл, чьи конкретно разговоры перехватили его спецслужбы. Он просто сказал, что это был разговор Варшавы с Берлином.
Я не думаю, что это разговор Меркель с Дудой, - отметил эксперт.
Он пояснил, что даже если на секунду представить, будто белорусские спецслужбы настолько сильны и могут перехватывать переговоры первых лиц, то крайне сомнительно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Польши Анджей Дуда обсуждали фальсификацию отравления Алексея Навального прямым текстом.

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