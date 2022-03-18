Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Главная / Политика

Лукавая уловка из Госдепа: "Многие санкции будут сняты"

18 марта 2022, 20:00  •  188 • Политика
В США заявили, что санкциями против России намереваются добиться восстановления независимости Украины.
В США заявили о готовности в будущем снять санкции с России. Это "заманчивое", по мнению Госдепа, предложение озвучила высокопоставленный представитель ведомства.
Дипломат указала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными.
При этом, чтобы с России США сняли введённые санкции, ситуация должна быть урегулирована.
Она указала, что для США важно, чтобы спецоперация на Украине прекратилась, а суверенитет и независимость Незалежной были восстановлены.
При этом в своём оптимистичном прогнозе представитель Госдепа не преминула ввернуть лукавую уловку. При соблюдении обозначенных условий "многие" санкции будут сняты.
"Они являются инструментом, и если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем, перестанут использовать", - заявили в Госдепе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


188
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 12:25
"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
13 марта 2022, 16:55
Рамзан Кадыров раскрыл главную цель своих бойцов на Украине
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
14 марта 2022, 02:50
Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
14 марта 2022, 08:05
Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.