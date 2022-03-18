Лукавая уловка из Госдепа: "Многие санкции будут сняты"

В США заявили, что санкциями против России намереваются добиться восстановления независимости Украины.

В США заявили о готовности в будущем снять санкции с России. Это "заманчивое", по мнению Госдепа, предложение озвучила высокопоставленный представитель ведомства.

Дипломат указала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными.

При этом, чтобы с России США сняли введённые санкции, ситуация должна быть урегулирована.

Она указала, что для США важно, чтобы спецоперация на Украине прекратилась, а суверенитет и независимость Незалежной были восстановлены.

При этом в своём оптимистичном прогнозе представитель Госдепа не преминула ввернуть лукавую уловку. При соблюдении обозначенных условий "многие" санкции будут сняты.

"Они являются инструментом, и если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем, перестанут использовать", - заявили в Госдепе.