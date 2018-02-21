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Лукашевич: закон о реинтеграции Донбасса закрепляет поддержку Киева на преступления ВСУ

21 февраля 2018, 03:39  •  158 • Политика

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса является продолжением эскалации напряженности на юго-востоке Украины, а также подтверждает нацеленность Киева на силовое решение конфликта. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Подписание Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины, - заявил Лукашевич. - Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Петр Порошенко подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта".

По его словам, "закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений Вооруженных сил Украины и радикалов-националистов", говорится в заявлении Лукашевича, которое пресс-служба российского постпредства при ОБСЕ опубликовала Twitter.

Во вторник, 20 февраля, президент Украины подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). Закон вступает в силу в день его опубликования.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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