Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации конфликта на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы украинские власти предприняли наконец реальные шаги по разрешению внутриукраинского кризиса.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Призываем наших западных партнёров употребить всё имеющееся влияние на Киев, чтобы побудить его отказаться от неконструктивной, пропагандистской риторики и начать реальные шаги по деэскалации и разрешению внутриукраинского кризиса», — приводятся слова Лукашевича.

Он добавил, что воинственная риторика украинских властей в отношении Донбасса не способствует достижению общенационального согласия.

Ранее Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ).