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Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с УПЦ
17 января 2019, 19:54 • 39 • Украина
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе уделить «плотное внимание» ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви.
РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания постсовета ОБСЕ, передаёт РИА Новости.
Лукашевич сообщил, что с 2014 по 2016 годы на Украине осуществлено более 40 захватов приходов УПЦ. При этом с конца 2018 года число провокаций против УПЦ резко увеличилось, заявил постпред России.
Он добавил, что УПЦ и её духовенство на Украине запугивают нападками со стороны праворадикальных группировок.
«Призываем ОБСЕ повлиять на Киев, не позволить властям довести ситуацию до кровопролитного насилия на религиозной почве. Как известно, мандат СММ предусматривает не только мониторинг, но и поддержку прав человека и основных свобод. Ожидаем от СММ плотного внимания за ситуацией вокруг УПЦ», — призвал Лукашевич.
В ноябре Россия призвала СММ ОБСЕ усилить мониторинг в Донбассе.
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