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Лукашевич: позиция США не предполагает объективности в вопросе кризиса на Украине

21 марта 2018, 04:24  •  88 • Политика

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США в вопросе кризиса на Украине руководствуются политической целесообразностью, а не объективностью. Об этом в интервью "Российской газете" заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Надо иметь в виду, что позиция США и тех, кто идет в их фарватере, не предполагает какой-либо объективности по украинскому кризису. Они руководствуются только политической целесообразностью так, как они ее понимают. В первую очередь, это атака на Россию. Если послушать американцев, то Киев безупречен, даже якобы демонстрирует "решительную волю" к выполнению минских договоренностей", - сказал он.

Оценивая позицию стран ЕС, дипломат отметил, что "там тоже есть группа апологетов киевского режима, которая блокирует публичные проявления критики в отношении Киева". Тем не менее он отметил, что "правда пробивает себе дорогу", в том числе "благодаря докладам наблюдателей СММ ОБСЕ".

Лукашевич также подчеркнул, что Россия "активно использует площадку ОБСЕ для критики Киева за провокационные действия". "Здравомыслящие государства- участники ОБСЕ это слышат, принимают к сведению, учитывают в своей работе. Отдельные страны, способные к самостоятельному мышлению, также не стесняются указывать на наиболее вопиющие случаи, например, на угрожающие масштабы концентрации военной техники Вооруженных сил Украины в Донбассе, на провокационные обстрелы вблизи расположения наблюдателей ОБСЕ, на очевидные факты нарушения прав русскоязычного населения на Украине, притеснений Украинской православной церкви Московского Патриархата", - указал постпред.

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