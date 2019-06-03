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Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу

03 июня 2019, 19:09  •  79 • Украина
Москва видит много противоречивых сигналов по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
 
РИА Новости
 

«Трудно пока реагировать, потому что слишком много противоречивых сигналов​​​», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лукашевич, с одной стороны, Зеленский говорит о желании добиться мира в Донбассе и считает это своей приоритетной задачей.

При этом, с другой стороны, президент Украины заявляет в различных форматах, что ведёт две войны, одну из них — с Россией, уточнил Лукашевич.

Ранее Зеленский сообщил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира на юго-востоке Украины. 

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