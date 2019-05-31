Лукашевич: Москва не даст "спустить на тормозах" преступление против дипломата РФ в Косове

ВЕНА, 31 мая. /ТАСС/. Россия проследит за ходом дела вокруг нападения косовского спецназа на российского сотрудника ООН и не даст "спустить на тормозах это преступление" на севере непризнанного Косова. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он указал постоянному совету ОБСЕ, что, кроме десятков сербов, в ходе выполнения "полицией" Косова преступного приказа в населенном пункте Зубин Поток был жестоко избит и арестован сотрудник Миссии ООН в Косове гражданин Российской Федерации Михаил Краснощеков.

"Нападавших не остановило даже то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. Что это, если не полное пренебрежение Приштиной международным правом? Или забота о законе - лишь ширма для провокаций косовоалбанской верхушки? Понесут ли виновные в нападении на сотрудника ООН заслуженное наказание? Внимательно проследим за ходом дела, не позволим спустить на тормозах это преступление", - заявил Лукашевич.

Провокация Приштины

Россия ждет от ОБСЕ и ее профильных структур реакцию на провокацию спецназа, заявил Лукашевич.

"Очередная провокация Приштины, чьи силы спецназа вторглись утром 28 мая в сербонаселенные муниципалитеты на севере Косова и Метохии, должна быть однозначно осуждена. Ожидаем адекватной реакции на эти события от действующего председательства ОБСЕ и профильных структур организации", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны США и Евросоюза, посредническая роль которого потерпела очевидный крах. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук, указал Лукашевич.

Дипломат напомнил, что в диалоге Белграда и Приштины с участием ЕС и при поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на населенный сербами север края входить не будет. Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных сил для Косова, которые обладают мандатом Совета Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае.