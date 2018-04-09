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Лукашевич: Лондон вскоре не захочет обсуждать тему Скрипаля на международных площадках

09 апреля 2018, 03:39  •  92 • Политика

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Великобритания вскоре не захочет продолжать обсуждать дело Скрипаля на международных площадках. Такое мнение в интервью газете "Известия" в понедельник высказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"…Сейчас события принимают абсолютно иной оборот. Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему [дело Скрипаля] на международных площадках", - сказал он.

Дипломат также отметил, что попытка Великобритании политизировать тему и поставить ее на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ не получила развития. "Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный", - добавил он.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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