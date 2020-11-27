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Лукашенко заявил об отказе от президентства при новой Конституции

27 ноября 2020, 18:45  •  93 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: EPA
Глава государства дал слово не допустить в будущем сфабрикованных выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой Конституции он не будет главой государства. Очередную пламенную речь бацька проговорил в ходе встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы.
"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", – цитирует президента Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что никогда не допустит, чтобы, принимая обновленный основной закон страны, кто-то "сфальшивил" или потом "сфабриковал" результаты последующих выборы.
"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", – отметил лидер нации.
Помимо этого, президент поделился с присутствовавшими выдержками из данных спецслужб, представленных ему накануне из КГБ. В них, в частности, обозначено отношение западных политиков к событиям в Республике, а также описаны планы в отношении страны.
Так вот согласно информации разведчиков, один из лидеров оппозиции Павел Латушко в разговоре с главой МИД Чехии призывал Запад поддержать координационный совет, поскольку появился хороший шанс "свергнуть диктатуру". Главная же цель КС – "изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко", передает агентство БелТА.
Поэтому, считает бацька, оппозиции не нужны никакие изменения в Конституцию. По его словам, в обновленном основном документе государства будет "рассредоточение власти", в то время как белорусским оппозиционерам "нужен президент с нынешней властью".
Кроме того, члены КС в ходе переговоров с западными представителями за военное решение сложившейся ситуации в стране со дня президентских выборов, подытожил бацька.
Напомним, еще в конце августа Лукашенко говорил, что проект новой Конституции будут готовить специалисты, после чего документ вынесут на общественное обсуждение. В свою очередь, Москва предлагала свою помощь Минску в виде консультаций для реализации конституционной реформы, сообщает "Свободная пресса".

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