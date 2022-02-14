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Лукашенко заявил о встрече с Путиным "в ближайшее время"
14 февраля 2022, 11:45 • 188 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проанонсировал свою скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, та состоится "в ближайшее время".
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