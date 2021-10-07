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Лукашенко заявил о "безумстве" Запада: "Они в один голос об этом говорят".

07 октября 2021, 15:40  •  110 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с Россией Минск успешно справляется с санкциями западных стран. При этом попытки "закрыть страну в центре Европы" он назвал "безумием".
По словам Лукашенко, Польша, Украина и прибалтийские страны сами почувствовали урон от введённых против Белоруссии санкций. Президент страны отметил, что поддерживает связи со многими представителями этих стран, которые "в один голос об этом говорят". Об этом сообщает ТАСС.

Также глава белорусского государства отметил, что Минск всегда был надёжным торговым партнёром. Особенное внимание страна уделяет рынкам Африки и Азии, где проживает более 70% населения планеты.

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