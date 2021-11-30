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Лукашенко заявил о признании Крыма и объявил, какой город посетит первым
30 ноября 2021, 18:55 • 126 • Политика
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении посетить Крым и договорённости с Путиным. "Поездка в Крым будет означать признание полуострова", - отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении посетить Крым. Он отметил, что у него уже имеется соответствующая договорённость с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко добавил, что его визит в Крым, особенно в компании Путина, сам по себе является признанием принадлежности полуострова России. Поездка состоится, когда у главы России появится возможность для совместного визита, уточнил белорусский лидер.
- сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.
По его словам, первым городом, который он посетит на полуострове, станет Севастополь.
Глава Белоруссии подчеркнул, что де-факто Крым всегда был частью России. А после референдума 2014 года полуостров стал частью России уже де-юре, подытожил Лукашенко.
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