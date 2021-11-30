Лукашенко заявил о признании Крыма и объявил, какой город посетит первым

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении посетить Крым и договорённости с Путиным. "Поездка в Крым будет означать признание полуострова", - отметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении посетить Крым. Он отметил, что у него уже имеется соответствующая договорённость с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что его визит в Крым, особенно в компании Путина, сам по себе является признанием принадлежности полуострова России. Поездка состоится, когда у главы России появится возможность для совместного визита, уточнил белорусский лидер.

Если президент уже туда (в Крым. - Ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие ещё могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят,

- сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

По его словам, первым городом, который он посетит на полуострове, станет Севастополь.

Глава Белоруссии подчеркнул, что де-факто Крым всегда был частью России. А после референдума 2014 года полуостров стал частью России уже де-юре, подытожил Лукашенко.