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Лукашенко заявил о попытках лишить Россию независимости

29 января 2021, 15:35  •  100 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Сила страны мешает остальным, считает президент Белоруссии
Россию "начали наклонять", потому что независимое и самостоятельное государство "сильным мира сего" не нужно. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с белорусскими студентами.
Президент считает, что сейчас то же самое происходит с Республикой:
"Мы не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют".
По словам политика, в мире Россию хотели бы видеть такой, какой она была в середине 1990-х годов – управляемую американскими спецслужбами. Лукашенко добавил, что в стране началась приватизация и уничтожение советского вооружения. Тот же процесс запустился и в Белоруссии, но президенту удалось его подавить.
"Не потому, что я диктатор и авторитарный руководитель, а потому, что, прежде всего, я отказался уничтожать вооружения",
– цитирует лидера Республики БелТа. Лукашенко также подчеркнул: Белоруссия смогла утвердиться на международной арене как сильное государство, несмотря на небольшую территорию и отсутствие богатых ресурсов. Политическая самостоятельность требует огромных усилий, заключил президент.
Также Лукашенко объяснил, почему церемония его инаугурации происходила тайно.

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