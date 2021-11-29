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Лукашенко заявил о плане США и Великобритании разрушить Евросоюз

29 ноября 2021, 14:55  •  121 • Политика
Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Америке не нужны равные по силе партнеры, считает президент Белоруссии
США и Великобритания готовят план по уничтожению Евросоюза, к которому планируют привлечь и Польшу. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на коллегии оборонного ведомства республики.
Он также отметил, что на западных рубежах Белоруссии сохраняется трудная ситуация, вероятно, связанная с миграционным кризисом на границе с Польшей. Лукашенко добавил, что "польские мерзавчики" уже разъехались по разным странам.
Глава государства обратил внимание генералов, что председатель польского правительства Матеуш Моравецкий в воскресенье отправился в Соединенное Королевство. Лукашенко подчеркнул, что Лондон, Варшава и Вашингтон совместными действиями собираются в течение следующих двух лет разрушить Европейский союз. 
По словам главы РБ, Белый дом не заинтересован в равных по силе партнерах. Лукашенко отметил, что проблемы между Вашингтоном и Брюсселем начались сразу после введения единой валюты – евро. Он также констатировал, что для Белоруссии нет разницы, какой валютой расплачиваться.
Кроме того, президент напомнил, что Великобритания уже покинула Евросоюз. Сегодня, по его словам, Польша активно выражает недовольство европейской политикой и требует дотации. Это все, по мнению Лукашенко, ведет к потенциальному разрушению ЕС. 

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