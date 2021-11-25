Лукашенко заявил о готовности оппозиции организовать акции протестов

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Новая конституция Белоруссии находится под угрозой

В ходе выступления на заседании конституционной комиссии Белоруссии и рабочей группы по правкам в основной закон президент Александр Лукашенко заявил о готовности покинувших страну оппозиционеров дестабилизировать ситуацию в республике.

Глава государства подчеркнул, что действия "беглых" направлены против новой конституции Белоруссии. По словам политика, противники действующего режима хотят "сломать" ее, для чего планируют организовать акции протестов.

Лукашенко заявил, что ему "просто смешно" от нового плана представителей оппозиции, которые просто пытаются выбить финансирование от западных государств. Белорусский правитель отметил, что уже передал в Администрацию президента соответствующую информацию для проработки и дальнейшего распространения.

Примечательно, что белорусские оппозиционеры, покинувшие страну после президентских выборов, действительно, выработали совместный план действий во время конституционного референдума. Единую стратегию для противников Лукашенко ранее огласила Светлана Тихановская. Она призвала жителей Белоруссии пойти на избирательные участки и сделать всенародное голосование недействительным.