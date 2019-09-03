Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена была закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Об этом он сказал во вторник в Минске, выступая на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия", - сказал Лукашенко.

По его словам, там, где оружие в руках "у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма". Поэтому белорусская сторона была вынуждена усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия с Украины.

В конце прошлого года Лукашенко заявил о решении укрепить границу с Украиной, "не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

Лукашенко считает, что на первом этапе развития украинского конфликта Европа не была заинтересована в его урегулировании. "Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы [в Европе] отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым, "нормандские форматы", - отметил Лукашенко.

"Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства - соседа Украины", - сказал белорусский лидер. "Почему до сих пор не прекратили этот конфликт, почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо", - заявил президент Белоруссии.