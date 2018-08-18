Лукашенко завершил «зачистку» в кабмине: Новым премьером Белоруссии стал банкир Румас

После недавнего скандала и последовавшей за ним серии громких отставок в правительстве Белоруссии президент страны Александр Лукашенко сменил и верхушку кабмина. Теперь вместо Андрея Кобякова, который занимал пост премьер-министра с 2014 года, назначен Сергей Румас, до недавнего времени руководивший Банком развития.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА, уточнив, что это не все изменения в кабмине.

«Зачистка» верхушки правительства, напомним, началась после разгрома его деятельности, который учинил Лукашенко в Орше, обвинив членов кабмина в «саботаже» и потребовав представить ему список кандидатов на смену нынешним министрам из «кадрового резерва».

Помимо премьер-министра, сменился и вице-премьер. Им назначен руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин. Еще одним новичком в белорусском кабмине станет Игорь Ляшенко. Он займет пост еще одного заместителя главы правительства. В его зоне ответственности, как уточнил Лукашенко, будут вопросы строительства, ЖКХ и транспорта.

За здравоохранение, образование, культуру и спорт будет отвечать Игорь Петришенко, до недавнего времени являвшийся послом Белоруссии в России.