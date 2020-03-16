Лукашенко заселил Белоруссию китайцами, но "коронавирус всё равно в России". У этого фейка есть причина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Россию родной, но тут же запустил фейк, заявив, что РФ "полыхает от коронавируса". Его слова для Царьграда прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он напомнил, что в Белоруссии проживает, работает, учится очень большое количество китайцев, однако государство не предпринимает по этому поводу никаких мер - ни по предотвращению эпидемии, ни по организации карантина. А это стоило бы сделать, потому что масштаб сотрудничества Белоруссии и Китая, который сам Лукашенко постоянно подчёркивает как очень большой и очень важный, мог представлять угрозу в рамках этой паники хотя бы для психологического настроения населения, поясняет эксперт.

"Мне приходилось получать письма от белорусов, которые постоянно выражали недоумение или гнев по поводу того, что у них в стране не предпринимают абсолютно никаких карантинных мер. Хотя бы для самоуспокоения. А также по поводу того, что Белоруссия высылала в Китай гуманитарную помощь, которую она закупала или производила на китайские же кредиты. В результата чего в Белоруссии часто было невозможно купить те же самые маски", - рассказал Богдан Безпалько в интервью Царьграду.

Что же касается непосредственно слов белорусского лидера, то эксперт связывает их с наступлением предвыборного года. Это вынуждает Лукашенко постоянно оправдывать наличие проблем в стране происками некоего внешнего врага.

"В избирательный год ему постоянно нужно обрушивать гнев на внешнего врага, ему постоянно нужно указывать на внешний фактор как на источник всех бед Белоруссии. Экономических, политических, соответственно, теперь уже и вирус, и карантинные меры попали сюда в этой связи", - считает Богдан Безпалько.

В этой связи он призывает не обращать особого внимания на заявления президента Белоруссии. Они в первую очередь направлены на внутреннюю аудиторию, подчеркивает Богдан Безпалько.