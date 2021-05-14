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Лукашенко запретят выпускать декреты

14 мая 2021, 12:45  •  12 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полномочия президента Белоруссии могут сильно урезать
Законодательная функция в Республике Беларусь возложена на парламент и должна оставаться в его руках во всех случаях. На это указал председатель Конституционного суда РБ Петр Миклашевич. В связи с этим он предложил лишить президента возможности издавать декреты в обход парламента.
"Исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона",
– предложил Миклашевич в ходе заседания Конституционной комиссии в Минске в пятницу, 14 мая.
Под запрет могут попасть и так называемые "временные декреты", то есть обязательные к выполнению постановления, действующие определенный период, которые сейчас глава республики может издавать как по собственному желанию, так и по инициативе правительства, без обсуждения в парламенте, передает "БелТА".
Ранее Александр Лукашенко выпустил декрет о передаче власти в Белоруссии Совбезу во главе с премьер-министром в случае насильственной смерти президента государства. Это было сделано после того, как стали известны планы по госперевороту в республике, организаторы которого допускали физическое устранение Лукашенко и его детей. Однако эксперты усомнились, что новый декрет стал гарантией безопасности Лукашенко.
Разработка конституционной реформы в Белоруссии началась в марте этого года. Нынешний вариант основного свода законов страны был принят четверть века назад.

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