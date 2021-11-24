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Лукашенко заподозрили в неадекватности в ходе интервью BBC

24 ноября 2021, 22:55  •  38 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацьке поставили в упрек его постоянные кивки в сторону России и Путина
Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко во время интервью британскому канала BBC может войти в учебники по психиатрии, поскольку бацька не отвечал на вопросы, а давал "отпор" Западу в лице журналиста Стивена Розенберга. Об этом говорится в телеграм-канале "Закулисный шептун", который собрал несколько ярких моментов из нашумевшей беседы.
"Иностранный журналист вел себя профессионально и не поддавался на провокации, что создавало контраст на фоне неадекватного Лукашенко", – пишет автор аккаунта.
По его мнению, бацька весьма резко отреагировал, когда британец спросил о том, как конкретно к нему обращалась врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе двух своих телефонных разговоров с ним по проблеме миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
"Вопрос без подвоха, но Лукашенко раздражает что-либо указывающее на его нелегитимность. Последнее, что остается для Лукашенко – прикрываться сальными аналогиями в стиле "когда у вас, тогда и мы" и телом белорусского народа, который якобы избрал сам", – указывается в публикации.
Автор считает, что в интервью Александр Григорьевич все время "переводил" стрелки на Россию. Так, он заявил о готовности вступить в переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, но лишь после того, как президент РФ Владимир Путин сделает то же самое с осужденным за аферы с "Ив Роше" Алексеем Навальным.
При этом, подчеркивается в публикации, российский коллега ранее призвал Минск начать контактировать с местной оппозицией, из-за чего бацька "в очередной раз получил порцию многовекторности в спину".
Между тем, в пресс-службе Лукашенко похвастались фактом, что телеверсия интервью с BBC заняла третью строчку трендов Ютуба.
Ранее в среду, 24 ноября, Тихановская выступила с 30-минутной антиправительственной речью в стенах Европарламента. Беглая домохозяйка призвала Брюссель к очередным санкциям против Минска, пожурив ЕС за то, что объединение их затягивает. В полупустом зале некоторые депутаты откровенно клевали носом и сидели в своих гаджетах.

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