Лукашенко захотел защитить Белоруссию от Украины с помощью С-400

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Президент напомнил о протяженной границе с Незалежной

Белоруссия намерена приобрести у России вооружение суммой более чем на миллиард долларов. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения Обуз-Лесновского полигона на военных учениях "Запад-2021".

Глава государства указал, что страну начинают "перекрывать" с южного направления, а потому ситуация требует готовности – протяженность границы с Украиной составляет 1200 километров. Этот участок необходимо укрепить тщательным образом – в идеале, подошли бы зенитно-ракетные системы С-400. Вопрос с новейшими ЗРК уже прорабатывается с профильными ведомствами Белоруссии и России.

"Поэтому нам придется закрывать и этот периметр", – указал Лукашенко, заявив о необходимости защитить южные рубежи с помощью новейших российских ЗРК.



В целом сторонам удалось согласовать поставки порядка десяти самолетов и такого же количества вертолетов, а также зенитно-ракетных комплексов Тор-М2.

Лукашенко заявил, что расслабляться в сложившейся ситуации губительно, приведя в пример политику умиротворения нацистской Германии, которая затем захватила Европу, а за несколько месяцев взяла и всю белорусскую ССР.

"Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Нам дай бог со своими справиться", – подытожил глава республики.

Летом неизвестные радикалы избили у посольства Белоруссии в Киеве участников акции, устроенной в поддержку президента республики Александра Лукашенко. По информации источника, пострадавшими оказались граждане Белоруссии – по большей части, пожилые люди.

Ранее глава государства заявил во время выступления перед журналистами, что российские С-400 Минску "очень нужны", как и авиация со средствами ПВО.