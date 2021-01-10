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Лукашенко захотел интеграции с Россией и "справедливой" цены за газ
10 января 2021, 16:00 • 16 • Политика
Батька призвал не "телепаться" в вопросе объединения
Александр Лукашенко дал большое интервью Наиле Аскер-заде. Глава Белоруссии признался, что желал бы более "справедливой" цены на российский газ, учитывая тесные отношения двух стран.
Однако вопрос стоимости голубого топлива Батька не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и поднимать этот вопрос не планирует. По его словам, цена за 1 тыс. кубов газа в 2021-м для Минска составит $128,5.
Лукашенко также коснулся вопроса интеграции Белоруссии и России. Лидер белорусов считает, что она должна проходить более тесно. В первую очередь, это должно затрагивать вопросы экономики и общественной сферы.
"Когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: почему?"
– уточнил Лукашенко в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1".
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