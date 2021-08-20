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Лукашенко задумался о нормальной жизни вне власти

20 августа 2021, 20:35  •  3 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер заговорил о том, что в стране нужно уступить дорогу молодым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании "несколько лет пожить нормальной жизнью". Такое признание глава государства сделал во время сегодняшней церемонии вручения госнаград представителям силовых структур.
Александр Григорьевич отрицает утверждение оппонентов, что собрался до конца жизни править Республикой.
"Да глупость полная (...) Я ведь ее и не видел [нормальную жизнь]. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда", – вроде как пожаловался бацька и добавил, что вопрос не в нем, а "в том, что будет потом".
В этой связи президент отдельно отметил роль Всебелорусского народного собрания, которая заключается в том, чтобы старшие отошли на запасные позиции и не мешали молодому поколению строить государство. Однако в чрезвычайных ситуациях, например, если из страны под напором оппозиционной толпы сбежит лидер нации, как, скажем, это было с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, ВНС должно выйти на передний план.
"И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", – резюмировал Лукашенко.

Ранее беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец уже не раз пояснял, зачем Александр Григорьевич пытается придать новую роль ВНС.
По его мнению, бацька выстраивает в Республике фактически монархию, где в самых важных структурах страны будут во главе стоять его родственники. Сам же Лукашенко как раз встанет у руля Всебелорусского народного собрания, у которого по обновленной конституции статус станет выше, чем у президента.

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