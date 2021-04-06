Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Главная / Политика

Лукашенко задумал оставить западные страны без белорусских дипмиссий

06 апреля 2021, 14:20  •  121 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В основу реорганизации дипломатической структуры ляжет принцип взаимности
Некоторые страны не заинтересованы в развитии отношений с Белоруссией, поэтому нет смысла держать там штат дипломатов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Минске во вторник, 6 апреля.
По оценке президента РБ, в странах, которые решили заморозить отношения с Минском, дипмиссии со штатом сотрудников, теоретически отвечающих за различные направления, – это лишняя трата сил и денег.
"Зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? (…) В таких случаях нужно работать на условиях взаимности",
– подчеркнул Лукашенко. В качестве примера он привел Литву и Польшу, дипотношения с которыми были прерваны в ответ на аналогичные шаги Вильнюса и Варшавы после выборов президента РБ в августе 2020 года. Минск и впредь не намерен держать политических советников в странах, которые ведут против него "деструктивную деятельность", пишет "БелТА".
"Мы глобализмом не страдаем",
– подчеркнул Лукашенко, пояснив, что при выстраивании отношений со странами на первый план должны выходить не претензии на политическое лидерство, а защита экономических интересов.
Ранее глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что республика будет предпринимать меры в отношении стран Запада, которые вводят ограничения против Минска, передает RT.
Осенью прошлого года страны ЕС массово отозвали своих послов из Минска для консультаций по ситуации, которая сложилась в республике после президентских выборов. При этом часть стран открыто признали новой главой Белоруссии оппозиционерку Светлану Тихановскую. Сама себя она также называет лидером белорусской нации и сейчас пытается организовать трансфер власти при посредничестве зарубежных лидеров и объединений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"
06 апреля 2021, 07:00
Украина заявила о потере доверия к Белоруссии и отказалась ехать на встречу ТКГ
06 апреля 2021, 12:30
В "Эхе Москвы" поглумились над погибшим в Донбассе мальчиком. На государственные деньги
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "тре...
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полу...
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.