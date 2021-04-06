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Лукашенко задумал оставить западные страны без белорусских дипмиссий
06 апреля 2021, 14:20 • 121 • Политика
В основу реорганизации дипломатической структуры ляжет принцип взаимности
Некоторые страны не заинтересованы в развитии отношений с Белоруссией, поэтому нет смысла держать там штат дипломатов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Минске во вторник, 6 апреля.
По оценке президента РБ, в странах, которые решили заморозить отношения с Минском, дипмиссии со штатом сотрудников, теоретически отвечающих за различные направления, – это лишняя трата сил и денег.
"Зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? (…) В таких случаях нужно работать на условиях взаимности",
– подчеркнул Лукашенко. В качестве примера он привел Литву и Польшу, дипотношения с которыми были прерваны в ответ на аналогичные шаги Вильнюса и Варшавы после выборов президента РБ в августе 2020 года. Минск и впредь не намерен держать политических советников в странах, которые ведут против него "деструктивную деятельность", пишет "БелТА".
"Мы глобализмом не страдаем",
– подчеркнул Лукашенко, пояснив, что при выстраивании отношений со странами на первый план должны выходить не претензии на политическое лидерство, а защита экономических интересов.
Ранее глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что республика будет предпринимать меры в отношении стран Запада, которые вводят ограничения против Минска, передает RT.
Осенью прошлого года страны ЕС массово отозвали своих послов из Минска для консультаций по ситуации, которая сложилась в республике после президентских выборов. При этом часть стран открыто признали новой главой Белоруссии оппозиционерку Светлану Тихановскую. Сама себя она также называет лидером белорусской нации и сейчас пытается организовать трансфер власти при посредничестве зарубежных лидеров и объединений.
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