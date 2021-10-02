Лукашенко задал журналисту CNN неудобный вопрос о мигрантах: "Почему не принимаете?"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задал журналисту американского телеканала CNN Мэтью Чансу неудобный вопрос о мигрантах: "Почему вы не принимаете людей, которые бегут от войны?".

Чэнс поинтересовался у Лукашенко, почему Белоруссия спровоцировала миграционный кризис в Восточной Европе. Он сослался на польское правительство, которое утверждает, будто белорусские правоохранители пичкают мигрантов наркотиками, а потом подвозят их до границы.

Президент Белоруссии заявил, что это полное безумие, и потребовал предоставить факты.

Лукашенко также задал Чэнсу встречный вопрос. Почему США, которые разорили Афганистан, Сирию, Ливию и другие страны Ближнего Востока и Южной Азии, отказываются принимать беженцев.

Вы с американцами попросили [страны СНГ принять мигрантов]. И европейцам дали команду принимать всех. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?

- поинтересовался белорусский лидер.

Ранее Литва и Польша обвинили Белоруссию в том, что она перестала сдерживать мигрантов, рвущихся в Европу. Это произошло после того, как Вильнюс и Варшава начали координировать и финансировать действия белорусской оппозиции, которая летом и осенью прошлого года пыталась организовать в Минске майдан.