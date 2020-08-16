Лукашенко задал задачку: В кортеже президента в центре Минска не оказалось... президента

Как сообщает ТАСС, к Дому правительства в Минске начали съезжаться участники массовой акции в поддержку действующего президента страны. О планах провести такую акцию заявила накануне общественная организация "Белая Русь". Митинг должен быть исключительно мирным и показать нежелание большей части белорусов менять политический курс.

Сообщается, что обстановка на площади спокойная, участники акции постепенно прибывают на площадь Независимости на автобусах. Также к месту мирного митинга уже прибыл президентский кортеж. Правда, судя по тому, что на автомобилях нет президентского штандарта, самого Лукашенко внутри не было, предполагает ТАСС.

Также есть информация, что площадь Независимости обнесли металлическими ограждениями, через них участников организованно пропускают на митинг.