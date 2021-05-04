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Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"

04 мая 2021, 07:00  •  139 • Политика
Автор Telegram-канала "Пул Первого" слил в Сеть видео того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко взялся за топор и самолично наколол гору дров.
Первомай, судя по слитому в соцсети видео, президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл, ударно потрудившись. На кадрах, которые опубликовал у себя автор Telegram-канала "Пул Первого", белорусский лидер взялся за топор и самолично наколол огромную гору дров.
В это время рядом с президентом крутился и его питомец - белоснежный шпиц. Лукашенко успевал не только дрова колоть, но и играть с любимцем - бросать тому палку.
Закончив работу, Лукашенко попросил "оператора", не раскрывая его имени, слить видеозапись в соцсеть, "чтоб знал народ: президент не зря прожил этот День труда и отдыха".
К слову, Лукашенко регулярно попадает на видео во время работы, что называется, руками: то картошку собирает, то рекордный урожай арбузов.

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