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«Лукашенко вытирает ноги об Украину», – партия Порошенко об интервью Батьки российскому ТВ
11 января 2021, 22:15 • 78 • Украина
Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» позволил себе унизительные высказывания в адрес Украины. Самоуверенность Батьки объясняется тем, что Киев по-настоящему так и не присоединился к санкциям Запада против Минска.
Соответствующее заявление озвучил скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко из партии Петра Порошенко.
«Этот негодяй, узурпатор, который захватил власть в своей стране и убивает собственных граждан, продолжает вытирать ноги об Украину. Уже свесил ноги, говорит и делает, что хочет. Про «Володю», понятно. Полное презрение, которое он к нему испытывает, он и высказывает. Он видит, что никакой реакции нет. Лукашенко и его подельников Украина не вносит в санкционные списки. Зеленский до сих пор не назвал Лукашенко тем, кто он есть, то есть диктатором. Лукашенко слабину чувствует звериным своим инстинктом», – сказал Гончаренко.
Он обвинил Зеленского в том, что тот никак не отреагировал на информацию западных СМИ о том, что подрыв машины с журналистом Павлом Шереметом в 2016 году в Киеве был, якобы, организован по заказу Лукашенко.
«Очень возможно, что убийство Шеремета было организовано белорусскими спецслужбами Лукашенко, а сидит за это украинский волонтер, музыкант, человек, который сражался за Украину, награжден боевыми орденами Рифмастер (позывной Антоненко – ред.). Кузьмено и Дугарь отпустили из тюрьмы, но они по-прежнему под подозрением», – сказал Гончаренко.
«Получается, что этот клоун позволяет вытирать об себя ноги и при этом преследует украинских патриотов, покрывая возможно действия белорусских спецслужб на нашей территории. Очень больно и обидно на это смотреть», – подытожил украинский депутат.
Напомним, на прошлой неделе в западных СМИ была опубликована аудиозапись, сделанная в 2012, на которой якобы глава белорусского КГБ Вадим Зайцев рассуждает об убийстве Шеремета, причем описывает его именно так, как оно и было совершено спустя 4 года.
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