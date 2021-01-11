Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
Главная / Украина

«Лукашенко вытирает ноги об Украину», – партия Порошенко об интервью Батьки российскому ТВ

11 января 2021, 22:15  •  78 • Украина

Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» позволил себе унизительные высказывания в адрес Украины. Самоуверенность Батьки объясняется тем, что Киев по-настоящему так и не присоединился к санкциям Запада против Минска.

Соответствующее заявление озвучил скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко из партии Петра Порошенко.

«Этот негодяй, узурпатор, который захватил власть в своей стране и убивает собственных граждан, продолжает вытирать ноги об Украину. Уже свесил ноги, говорит и делает, что хочет. Про «Володю», понятно. Полное презрение, которое он к нему испытывает, он и высказывает. Он видит, что никакой реакции нет. Лукашенко и его подельников Украина не вносит в санкционные списки. Зеленский до сих пор не назвал Лукашенко тем, кто он есть, то есть диктатором. Лукашенко слабину чувствует звериным своим инстинктом», – сказал Гончаренко.

Он обвинил Зеленского в том, что тот никак не отреагировал на информацию западных СМИ о том, что подрыв машины с журналистом Павлом Шереметом в 2016 году в Киеве был, якобы, организован по заказу Лукашенко.

«Очень возможно, что убийство Шеремета было организовано белорусскими спецслужбами Лукашенко, а сидит за это украинский волонтер, музыкант, человек, который сражался за Украину, награжден боевыми орденами Рифмастер (позывной Антоненко – ред.). Кузьмено и Дугарь отпустили из тюрьмы, но они по-прежнему под подозрением», – сказал Гончаренко.

«Получается, что этот клоун позволяет вытирать об себя ноги и при этом преследует украинских патриотов, покрывая возможно действия белорусских спецслужб на нашей территории. Очень больно и обидно на это смотреть», – подытожил украинский депутат.

Напомним, на прошлой неделе в западных СМИ была опубликована аудиозапись, сделанная в 2012, на которой якобы глава белорусского КГБ Вадим Зайцев рассуждает об убийстве Шеремета, причем описывает его именно так, как оно и было совершено спустя 4 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
11 января 2021, 06:40
Для Украины главное — просто выжить
11 января 2021, 16:45
«Довела до ручки». Кулеба обвинил Россию в проблемах Крыма с водой
11 января 2021, 12:10
Ради политики палача Степана Бандеру превратили в героя
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближн...
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя от...
11 января 2021, 14:00
Зеленский лишил Украину надежды на будущее
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2021, 10:25
«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по России»
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.