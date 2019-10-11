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Лукашенко выступил за встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ

11 октября 2019, 12:39  •  82 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за то, чтобы действующий глава Украины Владимир Зеленский приехал бы на саммит СНГ в Ашхабаде и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
 
© Global Look Press РИА Новости
 

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит», — приводит Белта слова Лукашенко.

Также Лукашенко призвал лидеров страны СНГ поддержать действующую украинскую власть.

«Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что Украине не стоило выходить из СНГ.

Ранее Зеленский сообщил, что его телефонные звонки Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.

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