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Лукашенко выступил с сенсационным признанием: "Немного пересидел"
08 сентября 2020, 18:05 • 230 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с откровенным признанием о своём правлении. По словам главы государства, он понимает, что "возможно, немного пересидел" на своём посту.
"Да, возможно, я немного пересидел", - заявил Лукашенко во время интервью.
Он также отметил, что "возможно", его "показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника". Однако президент страны обратил внимание на важный момент.
"Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сроках визита белорусского лидера в Москву. Уже активно идёт подготовка.
"Приезда белорусского президента в Москву можно ожидать в ближайшие дни. Подготовка визита находится в активной стадии", - заявил Песков.
Он уточнил, что ранее в интернете появлялась информация, что Александр Лукашенко может приехать 13 сентября. Однако эта информация не соответствует действительности.
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