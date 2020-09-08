Лукашенко выступил с сенсационным признанием: "Немного пересидел"

"Да, возможно, я немного пересидел", - заявил Лукашенко во время интервью.

Он также отметил, что "возможно", его "показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника". Однако президент страны обратил внимание на важный момент.

"Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сроках визита белорусского лидера в Москву. Уже активно идёт подготовка.

"Приезда белорусского президента в Москву можно ожидать в ближайшие дни. Подготовка визита находится в активной стадии", - заявил Песков.

Он уточнил, что ранее в интернете появлялась информация, что Александр Лукашенко может приехать 13 сентября. Однако эта информация не соответствует действительности.