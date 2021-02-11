Лукашенко выступил на Всебелорусском народном собрании: главное

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru

Главные моменты в обращении белорусского лидера - в материале "Утро.ру"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил 12 февраля перед народом. В обращении глава республики рассказал о дальнейшей стратегии развития страны в предстоящее пятилетие, коснувшись текущих государственных вопросов.

По словам лидера, в настоящее время страна переживает "серьезный и переломный момент". Современный период в истории государства можно сравнить с развалом Советского Союза, убежден Лукашенко.

О России

Глава республики заявил, что Россия является для Белоруссии стратегическим союзником. Однако в выстраивании общей наднациональной системы органов отсутствует необходимость, так как страны должны сохранять свой суверенитет.

Тем не менее, Лукашенко озвучил следующую статистику: после проведенного социологического опроса выяснилось, что 70% белорусов поддерживают интеграцию с Россией, с которой, убежден лидер, необходимо выстраивать единство.

Об оппозиции

По словам главы государства, противники действующей власти нацелены на запрет продажи объектов инфраструктуры российским компаниям. Более того, оппозиция выступает за выход из любых интеграционных образований с Россией, включая Таможенный союз и ЕАЭС.

Также Лукашенко заявил, что оппозиционеры намерены запретить трансляции российского телевидения в стране, выйти из ОДКБ и выполнить задачи, нацеленные на соответствие критериям при вступлении в НАТО и ЕС.

Об усилении мер для национальной безопасности

Лидер отметил, что Минск намерен укрепить силовой блок из-за внешних вызовов и угроз. Так, Белоруссия имеет собственное ПО для управления военными системами, что позволяет говорить о кибернезависимости. При этом, считает президент, страна нацелена на наращивание именно оборонной мощи, так как не собирается "бряцать" оружием. В этом вопросе республика рассчитывает на помощь со стороны РФ.

О санкциях

Лукашенко заявил, что Запад не имеет никакого права для нарушения суверенитета Белоруссии, особенно в свете событий в Капитолии и разгонов протестов в ряде европейских государств из-за возвращения к локдауну. Президент призвал Соединенные Штаты и Европу отказаться от эскалации конфликтов в Восточной Европе.

О Конституции

Глава государства сообщил, что вопрос корректировки положений Основного закона требует дальнейшего рассмотрения. Как отметил Лукашенко, власти должны оценить "реалии" сложившегося геополитического расклада. По этой причине Минск намерен оценить эффективность интеграции на постсоветском пространстве.

Отметим, что в распоряжение СМИ накануне попал проект резолюции народного собрания, в котором предлагается сформировать рабочую группу для конституционной реформы. Предложения подготовят уже в этом году, после чего вынесут на референдум.