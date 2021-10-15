Лукашенко высказался о "принудительном развале" СССР: "Верное решение"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал развал Советского Союза "принудительным" и отметил, что, вероятнее всего, было "верным решением".

Во время выступления в рамках заседания Совета глав государств СНГ Лукашенко отметил, что существуют разные точки зрения о прекращении существования СССР. При этом он уточнил, что это был "принудительный развал".

Он напомнил о своём отрицательном отношении к тем событиям, однако отметил, что "в той критической ситуации" создание "интеграционного купола, укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса", вероятнее всего, было правильным решением.