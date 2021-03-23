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Лукашенко высказался о личных интересах на посту президента

23 марта 2021, 13:55  •  87 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский лидер заявил, что никогда не стремился к "золотому дну"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая 23 марта перед работниками кожевенного объединения в Минске, что принимает решения, исходя из личной задачи – достижения богатства белорусов и развития сильного государства.
Глава республики также отметил в ходе своего выступления перед рабочими, что никогда не преследовал во время президентства личные интересы.
"У меня не было золотого дна. Нет ничего – все вранье, это картинки", – заявил Лукашенко.
Президент республики признался, что стремился всегда лишь к одному: чтобы простые граждане смогли рассчитывать на материальное благополучие от национальных проектов, а Белоруссия смогла бы стать сильным государством, пишет БелТА.
"Я не могу его угробить. Это мои интересы", – сообщил президент, выступая перед трудовым коллективом.
Ранее белорусский лидер посетил предприятие "Молочный мир" в Гродно. Во время обращения к представителям трудового коллектива президент Белоруссии неожиданно сообщил, что уже нашел потенциальных кандидатов на пост главы республики, один из которых может стать его преемником. Президент призвал граждан набраться терпения перед процедурой избрания нового главы государства.
Также Лукашенко назвал единственной возможностью осуществления трансфера власти в республике проведение новых президентских выборов. Лидер заверил, что его дети не станут претендовать на должность главы государства. Среди возможных кандидатов на президентское кресло Лукашенко назвал бывшего главу МВД Республики Юрия Караева и главу Гродненской области Владимира Караника.

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