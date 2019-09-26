Лукашенко высказался о деятельности Януковича на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не был пророссийским политиком или «предателем Украины».

«Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что, находясь на своём посту, Янукович допустил множество ошибок, которые привели к тому, что он был свергнут «в результате неконституционных действий».

Белорусский лидер считает, что в отношениях между Украиной и Россией «появилась трещина» во времена президентства Януковича из-за роста цены на газ.

«Он очень обиделся тогда на Россию», — добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не будет пытаться захватить Украину.

Также глава белорусского государства отметил, что, по его мнению, Россия не будет возвращать Крым Украине.