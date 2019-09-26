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Лукашенко высказался о деятельности Януковича на посту президента
26 сентября 2019, 18:24 • 33 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не был пророссийским политиком или «предателем Украины».
© РИА Новости
«Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что, находясь на своём посту, Янукович допустил множество ошибок, которые привели к тому, что он был свергнут «в результате неконституционных действий».
Белорусский лидер считает, что в отношениях между Украиной и Россией «появилась трещина» во времена президентства Януковича из-за роста цены на газ.
«Он очень обиделся тогда на Россию», — добавил Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не будет пытаться захватить Украину.
Также глава белорусского государства отметил, что, по его мнению, Россия не будет возвращать Крым Украине.
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