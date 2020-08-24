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Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами

24 августа 2020, 11:25  •  108 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты. Он произнёс всего три слова.
За оцепление Дворца независимости Лукашенко вышел в бронежилете и с автоматом в руках. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который ассоциируется с пресс-службой главы республики.
"Спасибо, вы красавцы!" - произнёс белорусский президент.
Силовики ответили ему дружными и громкими аплодисментами.
"Мы с вами до конца", - пообещали они.
Ранее провокаторы в Telegram распространили информацию, что Александр Лукашенко на вертолёте покинул свою резиденцию. Новость о сбежавшем президенте оказалась вбросом. Видео прибытия Александра Лукашенко в президентский дворец, в том числе, публикует "Петербургский дневник".

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