|
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
24 августа 2020, 11:25 • 108 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты. Он произнёс всего три слова.
За оцепление Дворца независимости Лукашенко вышел в бронежилете и с автоматом в руках. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который ассоциируется с пресс-службой главы республики.
"Спасибо, вы красавцы!" - произнёс белорусский президент.
Силовики ответили ему дружными и громкими аплодисментами.
"Мы с вами до конца", - пообещали они.
Ранее провокаторы в Telegram распространили информацию, что Александр Лукашенко на вертолёте покинул свою резиденцию. Новость о сбежавшем президенте оказалась вбросом. Видео прибытия Александра Лукашенко в президентский дворец, в том числе, публикует "Петербургский дневник".
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2020, 09:05
|
17 августа 2020, 23:30
|
18 августа 2020, 03:10
|
20 августа 2020, 04:40
|
18 августа 2020, 11:25
|
22 августа 2020, 13:30
|
20 августа 2020, 01:00