Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами

За оцепление Дворца независимости Лукашенко вышел в бронежилете и с автоматом в руках. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который ассоциируется с пресс-службой главы республики.

"Спасибо, вы красавцы!" - произнёс белорусский президент.

Силовики ответили ему дружными и громкими аплодисментами.

"Мы с вами до конца", - пообещали они.

Ранее провокаторы в Telegram распространили информацию, что Александр Лукашенко на вертолёте покинул свою резиденцию. Новость о сбежавшем президенте оказалась вбросом. Видео прибытия Александра Лукашенко в президентский дворец, в том числе, публикует "Петербургский дневник".