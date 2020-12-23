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Лукашенко вышел к финишной прямой своего президентства - политолог

23 декабря 2020, 16:15  •  53 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com\www.globallookpress.com
Батьке уже не верит ни одна страна, считает эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не имеет шансов для сохранения своей власти, так как к Новому году в Минске снова вспыхнут протесты. Такое заявление сделал политолог Илья Гращенков.
Из-за протестной активности глава республики пытается заключить договоренности со всеми, с кем может. Речь идет о ключевых геополитических игроках. Так, Россию Лукашенко начал кормить обещаниями провести в марте 2021 года конституционную реформу. При чем Батька желает протащить ее без проведения референдума, а к лету намерен вернуться к вопросу интеграции с РФ.
Однако, считает эксперт, попытки белорусского лидера нельзя считать успешными – в России ему уже не верят, а поэтому будут просто ждать реальных шагов. Минск уже лишился всяческой поддержки со стороны Китая – Пекин уже ждет отставки белорусского президента.
Не исключено, что на страхах Лукашенко начнет играть команда избранного президента США Джозефа Байдена – так Белый дом мог бы ослабить влияние России в Белоруссии. Такой вариант вполне реален, учитывая то, что от этой страны Штатам не нужно ничего. Однако российский капитал действительно несет угрозу для бизнеса, подконтрольного семье Лукашенко, пишет Гращенков в своем телеграм-канале.
Ранее политолог Алексей Дзермант заявил, что после отставки Лукашенко власти возьмут курс на создание Союзного государства с Россией.

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