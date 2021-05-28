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Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
28 мая 2021, 16:50 • 6 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в пятницу, 28 мая, близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в этот день белорусский лидер выразил надежду на то, что в ходе предстоящих переговоров с Путиным им удастся договориться по теме возобновления авиасообщения между РФ и Белоруссией.
27 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что повестка переговоров президентов в основном экономическая. При этом он отметил, что в ходе встречи проходит обмен мнениями по разным точкам конфликтов. Как добавил представитель Кремля, белорусский лидер расскажет Путину об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair.
Лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.
Вместе с ним была задержана и россиянка София Сапега, которая позже заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.
Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
При этом 28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобный запрет стран Запада является полной безответственностью, ставящей под угрозу безопасность пассажиров.
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