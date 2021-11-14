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Лукашенко выдвинул требование России: "Мне надо ваши "Искандеры"
14 ноября 2021, 13:45 • 111 • Политика
Александр Лукашенко выдвинул требование России: ему нужны ракетные комплексы "Искандер". Он рассказал русским журналистам, что у имеющихся на вооружении его армии установок "Полонез" не хватает дальности, поэтому он "тормошит" Путина.
В интервью изданию "Нацоборона" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна нуждается в нескольких дивизионах ракетных комплексов. Он уточнил, что на вооружении у его армии есть установки "Полонез", но их максимальная дальность составляет лишь 300 километров.
Поэтому Лукашенко намерен добиваться от России поставок более мощных ракетных комплексов "Искандер", у которых дальность полёта достигает 500 километров. "Сейчас тормошу вашего президента, - признался Лукашенко, - мне надо здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер".
Белорусский лидер отметил, что русские ЗРК он планирует разместить на западе и юге страны, то есть в том числе и возле границ с Украиной. "Пусть стоят", - добавил Лукашенко.
Как пишет издание "Униан", потребность в "Искандерах" у Лукашенко возникла, скорее всего, на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
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