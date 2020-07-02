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Лукашенко выдвинул требование к России
02 июля 2020, 22:00 • 218 • Политика
Лидер белорусов пожаловался, что его страну разрывают со всех сторон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Республика не собирается бежать от России, однако потребовал человеческого отношения Москвы к своей стране. Об этом бацька говорил в четверг, 2 июля, на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.
По его словам, сегодня Белоруссия "на разрыв", а "братья-россияне" боятся ее потерять.
"Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем", – цитирует БелТА главу государства.
Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали" с Запада. Сейчас, отметил он, идет жесткая конкурентная борьба, в которой Белоруссии нужно выстоять.
"Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", – резюмировал бацька.
Ранее сегодня республиканский ЦИК принял документы от Александра Григорьевича и зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты на выборах главы государства, которые должны состояться 9 августа нынешнего года.
Также в четверг Лукашенко раскритиковал экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Он заявил, что президент так часто за последнее время ездит в Россию исключительно ради улучшения своего имиджа на фоне бесконечных посадок оппозиционных политиков. По его мнению, российскому лидеру Владимиру Путину нравится такой заискивающий Лукашенко, которому он "иногда разрешает подойти руку пожать".
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