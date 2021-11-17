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Лукашенко выдвинул Меркель ультиматум по мигрантам - МИД Эстонии
17 ноября 2021, 14:05 • 101 • Политика
Появились новые подробности телефонного разговора лидеров
Александр Лукашенко во время общения с Ангелой Меркель заявил, что хочет европейского признания его легитимности и снятия санкций в обмен на прекращение миграциионного кризиса. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец.
При этом она подчеркнула, что Евросоюз должен сохранить новое расширенное соглашение о санкциях, достигнутое в понедельник между представителями европейских стран, несмотря на требование белорусского президента.
"На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларусь посредством действий", – приводит ее слова издание Err.
Лиймец отметила, что санкции могут быть наложены на людей, которые способствовали доставке мигрантов к белорусско-польской границе за нарушение прав человека.
Белорусская оппозиция отреагировала на новые подробности телефонных переговоров между Александром Лукашенко и Ангелой Меркель, заявив, что президент РБ, таким образом, признал свою причастность к созданию миграционного кризиса.
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