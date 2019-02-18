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Лукашенко выбрал Сочи

18 февраля 2019, 19:09  •  142 • Аналитика

Судя по растерянности белорусской оппозиционной прессы, плотно подсевшей на тему охлаждения российско-белорусских отношений на фоне отсутствия договорённостей между РФ и РБ по последствиям налогового манёвра, этой прессе пришлось резко затормозить и попытаться осмыслить происходящее.

Холодным душем на оппозицию вылилась поездка президента Беларуси в Сочи, где Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным и с участием представителей правительств двух стран, и в обществе президентов Ирана и Турции, и на хоккейном матче, и на лыжне, и в образовательном центре «Сириус».

В общем, сочинский визит главы белорусского государства был так насыщен событиями и переговорами, что Лукашенко отказался от поездки в Мюнхен на конференцию по вопросам безопасности.

«Белорусский МИД не скрывает, что визит Лукашенко в Мюнхен на конференцию по безопасности был запланирован и готовился. Но в последний момент от поездки в столицу Баварии руководитель страны отказался. И для чего? Для того чтобы попить чая и поиграть в хоккей с Владимиром Путиным в Сочи. И на российском курорте он важных экономических вопросов не решил, и упустил возможность продемонстрировать себя в Мюнхене в роли миротворца», – плачется портал UDF, продвигающий в Беларуси демократию и свободу. 

Лукашенко в Мюнхене было предложено принять участие в дискуссии «Отношения Восток – Запад» в компании с президентами Украины, Грузии и Азербайджана. Однако президент РБ уехал в Сочи, а в Германии позицию Беларуси представляли посол и председатель КГБ. Кстати, Порошенко, выступая в Мюнхене, похвастал «мощной поддержкой» администрации США, соврал про эффективность «Джавелинов» – мол, «русские танкисты просто отказываются ехать на линию соприкосновения» и заявил, что деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ поспособствовала тому, что конфликт на востоке Украины стали называть «российской агрессией». Будь Лукашенко в числе участников мюнхенских дискуссий, украинский президент и Беларусь бы пристегнул к событиям в Донбассе.

«Покататься на лыжах, почаёвничать с Эрдоганом и Роухани – приятно, конечно, но вряд ли ради этого стоило отменять поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности» – это уже «Белорусский партизан» осторожно распекает Лукашенко. И цитирует Валерия Карбалевича, белорусского политического эксперта: «Лукашенко принял политическое решение, продемонстрировал приоритеты. Другой вопрос (я не исключаю такого варианта), что Москва специально пыталась помешать Лукашенко поехать в Мюнхен». Дескать, гуманитарная повестка дня выглядит «искусственной», а при этом, как «кажется» политологу, «обе стороны ревностно прятали или микшировали неудачу переговоров». Фактов ни у Карбалевича, ни у «Белорусского партизана» нет – они могут заниматься только гаданиями, почему Бацька предпочёл улететь в Сочи, а не в Мюнхен.

«Так или иначе, но на чисто символическом уровне получилось, что Путин в этот раз спутал Лукашенко карты на западном направлении.

Однако этот вектор становится для Минска всё важнее. Именно потому, что Кремль стоит на своем, поддавливает. Перспектива такова, что экономическая поддержка с его стороны будет становиться скупее. Если белорусская сторона не согласится на «продвинутую» интеграцию, чреватую медленным поглощением. Но Лукашенко же сказал: суверенитет – это икона», – фантазирует на тему сочинского визита белорусского президента издание NAVINY.

«Хартия-97» – та вообще не стала размышлять над смыслами февральских встреч глав Белоруссии и России, а назвала тур переговоров в Сочи «сочинским шабашем для особо избранных». Дескать, «повестка дня замысловатая и до крайности туманная: что-то о дальнейшем углублении в целях неуклонного развития чего-то». «И чем больше вот таких интеграционных встреч и посиделок в Сочи, тем яснее их финальная картинка: ни тому, ни другому уже давно ничего не светит… Тот поезд, билет на который так навязчиво предъявляет Путин, уже давно ушел... А карьеру его суетливого партнера погубили неискоренимые замашки колхозного спортсмена и невероятная услужливость провинциального выдвиженца», – упражняется в русском слоге Владимир Халип. Он-то действительно «колхозным спортсменом» не был – был инструктором отдела культуры ЦК Компартии Белоруссии. 

Угроза начала гражданской войны

А пока автор «Х-97» предлагает Беларуси разменять Союзное государство на «шенген», редакция издания жалуется на то, что во время визита в Польшу «эмиссара Лукашенко Мясниковича» поляки приняли решение в 2019 году в пять раз сократить поддержку их сайта. «В 2011 году редакцию сайта пригласило работать в Варшаву Министерство иностранных дел Польши, и на протяжении этих лет основная помощь оказывалась через Фонд международной солидарности. Сегодня нас демонстративно лишают поддержки в дни приезда в Польшу главы нелегитимного белорусского «парламента» Михаила Мясниковича. Мы знаем, что официальный Минск давно требует от польских властей прекращения поддержки «Хартии-97», – сообщает издание и публикует мультивалютный счёт для пожертвований – Bank Millennium S.A., Warszawa.

Такой вот манёвр. Теперь белорусская «независимая пресса», которую ранее кормило польское правительство, будет получать деньги на подрыв белорусско-российских отношений и борьбу с режимом просто от доброжелателей, отправляющих вспоможения в варшавский банк. Нехорошо ведь в период выборов, если белорусских оппозиционеров будет финансировать польское внешнеполитическое ведомство, а схема частных (якобы) пожертвований уже отработана на Украине и доказала свою эффективность. 

Воссоединение Хартленда

Кстати, манёвр МИД Польши – это и сигнал о том, что на Западе пишут сценарии грядущих протестов в Беларуси и стараются заранее уйти от обвинений в их инспирации. Так что теперь бывший коммунист Халип будет предлагать белорусам менять союз с Россией на «безвиз» за деньги заинтересованных в этом иностранных физических лиц. Якобы.

Интересно, что польский телеканал «Белсат», вещающий в Беларуси, не разделяя оценок «Хартии-97», называет Михаила Мясниковича «одним из самых влиятельных белорусских чиновников». А его визит в Польшу – перезагрузкой отношений Варшавы и Минска. «Это квинтэссенция белорусской внешней политики последних лет. Первое лицо – в России, а де-факто второе лицо государства – в Польше. Несомненно, переговоры в Сочи и в Варшаве могут быть между собой скоординированы. А тяжёлое состояние существующих отношений между Минском и Москвой могло быть предметом разговоров Мясниковича в Варшаве», – цитирует «Белсат» Анну Дынер из Польского института иностранных дел.

Между тем, говоря об итогах переговоров в Сочи, Александр Лукашенко заявил:

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это – вопрос. Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы и будем выполнять вашу волю. А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю. Тем более мы, нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы. В своём сознании, в своём поведении, цели ставьте перед собой. Я имею в виду народы России и Беларуси. А мы будем их реализовывать. Мы – ваши слуги».

Битва за центр

Он подчеркнул, что обе стороны исходят из того, что фактически существуют два государства, и не Лукашенко с Путиным разваливали СССР.

Встреча в Сочи, по словам белорусского лидера, – это результат договорённости о ревизии союзных отношений двух стран, вот и решили начать с гуманитарных вопросов. «Не манёврами только живы люди».

Действительно, не только манёврами. Согласитесь, очень наглядно вышло: в Мюнхене на конференции с будто бы мирным названием украинский президент бряцает американскими «Джавелинами» и демонстративно рвётся в НАТО, а в Сочи президенты России и Беларуси мирно обсуждают гуманитарную повестку дня, катаются на лыжах и играют в хоккей. Многие жители Украины мечтают о главе государства, который вместо Мюнхена тоже поехал бы в Сочи.

Анна Цуканова

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Фото: пресс-служба Кремля

 

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