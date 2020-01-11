Лукашенко ввёл налог на прибыль в 50% за прокачку нефти через Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко ввел экологический налог для компаний, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики. Согласно утвержденному политиком указу, ставка налога составляет 50% от прибыли компаний.

Как говорится в указе, эти средства аккумулируются как источник "для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе", а также иных форс-мажорных обстоятельств.

Помимо компаний, которые осуществляют перевозку сырья, экологическим налогом облагается и транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, рассказали в пресс-службе главы государства.

Накануне Лукашенко заявил, что с Россией ему не удалось договориться о цене на нефть.

"В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти", - сказал он и добавил, что на переговорах говорил о намерении искать нефть не в России.

Напомним, поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены с начала года, так как стороны не смогли заключить договор на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений. Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти сохраняется. С 4 января прокачку нефти из России на белорусские НПЗ восстановили. Половину потребностей страны обеспечат компании "Русснефть" и "Нефтиса".