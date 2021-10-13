Лукашенко ввозит в Россию контрабандные товары - Цепкало

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Оппозиционер уверен, что вместо построения идеологии президент Белоруссии занимается контрабандой

Валерий Цепкало – один из самых ярых противников белорусского политического режима. Летом прошлого года он не был допущен до президентских выборов и вынужденно покинул страну. Сегодня политик активно занимается борьбой с президентом Александром Лукашенко, который, по его версии, не в состоянии создать государственную идеологию.

Оппозиционер заявил, что глава Белоруссии выстроил серые экономические схемы. Цепкало не сомневается, что Лукашенко ввозит в Россию контрабандные товары. По его мнению, доходы с продаж идут на нужды режима. Политик отметил, что из РБ в РФ ввозятся европейские товары, на которые наложены санкции.

Цепкало подчеркнул, что режим Лукашенко выдает контрабанду за продукцию белорусских производителей. Он иронично перечислил эти товары:

"Белорусские авокадо, белорусские осьминоги, белорусские креветки – много чего там еще белорусского".

Оппозиционер подчеркнул, что власти Белоруссии закупают в России товары по низким ценам и перепродают их в страны Евросоюза по завышенной стоимости. Кроме того, Цепкало уверен, что Лукашенко занимается контрабандой сигарет в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался ехать в Минск на саммит стран СНГ. По мнению политолога Андрея Суздальцева, эта ситуация абсолютно не устраивает белорусского лидера Александра Лукашенко.