Лукашенко ввел эмбарго на товары из Запада ради получения денег от России - эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Москва может оказать финансовую поддержку Минску

Александр Лукашенко решил ответить на усилившееся санкционное давление Запада продовольственным эмбарго против европейских государств, США и Канады. Политолог Андрей Суздальцев объяснил, какую цель преследовал президент Белоруссии при введении контрсанкций.

Эксперт детально изучил постановление правительства, устанавливающее запрет на импорт мясной и молочной продукции, фруктов, овощей и орехов, а также кондитерских изделий. Он отметил, что Белоруссия ввела ответные санкции довольно избирательно, исключив ряд товаров, которые раннее перенаправляла в Россию.

"В постановлении есть пункт 3 на то, что все эти запреты не распространяются на товары, которые "в рамках квот", – заметил Суздальцев.

Политолог заявил, что решение белорусских властей является липой. Он подчеркнул, что Лукашенко подписал документ о введении эмбарго только для того, чтобы получить у России компенсацию за потери от западных санкций.

"Москва доверчивая и несколько миллиардов долларов обязательно выплатит", – сыронизировал эксперт.

Он также обратил внимание, что решение Минска приведет к росту контрабанды товаров из Европы. По словам аналитика, санкционная продукция из Белоруссии может попасть в Россию.

Отметим, что с этим мнение согласен экономист Ярослав Романчук. Раннее эксперт объяснил, как борьба Лукашенко с Западом может навредить республике.