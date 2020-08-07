Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина

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Аналитическая группа Царьград

Интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону – первое в YouTube-карьере белорусского лидера. Таким образом, Батька решает несколько программных задач перед выборами. Говорит с белорусами, живущими интернет-реалиями; обращается к огромной аудитории бывших советских республик и даже передаёт привет заокеанским партнёрам. Украинская сторона, безусловно, надеялась использовать Лукашенко в своих интересах. Не зря накануне была вброшена идея о безусловной передаче российских граждан – задержанных в Минске "33 богатырей" Украине. На поверку оказалось, что такую возможность Лукашенко сейчас не рассматривает:

"Такого вопроса у меня пока не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Генпрокуроры Украины, Беларуси, России работают в контакте. Я только что Зеленскому об этом сказал. Они работают над тем, чтобы была чёткая картина. Никто никого не выдаёт, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину, что этот убил этого, что стреляли и так далее".

Зеленского просто жалко, а вот Ангела Меркель – волчица. Так Лукашенко описал коллег. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.

Другими словами, Александр Лукашенко хочет сохранить статус Минска как переговорной площадки и надеется на очередную трёхстороннюю встречу. Другой вопрос, что до выборов такая встреча наверняка не состоится. Поэтому прямо сейчас президент Белоруссии подаёт сигнал российскому президенту Владимиру Путину о союзничестве и личном уважении:

"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту, и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать, – сказал Лукашенко, продолжив: – У нас есть определённое напряжение, потому что мы оба – сильные личности, извините за нескромность. Что-то у Путина есть, от чего не устаёшь, можно от Ангелы Меркель устать, вот это волчица".

Россия – союзник, а Путин – человек слова

Лукашенко надеется на достижение целого ряда договорённостей с Россией. При этом он открыто говорит, что прежнее правительство мешало наладить контакт. А вот с новым поработать пока не удалось. Что касается Владимира Путина, здесь президент Белоруссии ещё раз акцентировал внимание на принципиальности коллеги:

"Я ему часто говорил, ты знаешь, Володя, если что-то от тебя взять – добиться от тебя обещания. Если ты пообещаешь, ты никогда не отступал. Эти полгода я вижу: одно сказано – кто-то переделал. Другое сказано – отступили. И вот это барахтанье. Путин обещает – правительство решает по-другому. Не могу сказать про это правительство, мы ещё с ними не работали, а прежнее – точно".

Передавая уже упомянутый привет заокеанским партнёрам, Лукашенко напомнил, что планы стран Запада рухнули с окончанием эпохи Бориса Ельцина. Ведь преемник в лице Владимира Путина до известной Мюнхенской речи казался фигурой кабинетной и управляемой. После стало ясно, что управлять не получится. И теперь уже Лукашенко открыто говорит:

"Не хотелось бы мне влезать в их отношения (Путина и Ельцина – ред.). Ельцин сокрушался и жалел (о преемнике Путине – ред.). Это было очень часто, я его пытался успокоить. Он был властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок. Ельцин рассчитывал, что тот будет бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу. Это невозможно, неприемлемо".

Давить на Россию, начавшую собирать вокруг себя бывшие советские республики, решили через соседей. Свои правила американские партнёры пытались установить везде. Но лучше всего получилось на Украине.

"Майк, а мы тебе с Путиным не подарили Украину? А он: ха-ха-ха"

Госсекретарь США Майк Помпео успел побывать в Белоруссии перед выборами президента. Прощупывал почву. Рассказывая о встрече с Помпео, Лукашенко вспомнил примечательный эпизод:

"Когда тут был Майк Помпео, я ему задал вопрос: «Мы с Путиным тебе не подарили Украину?» Он засмеялся: «А что вы имеете в виду?» – «А я имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии и Польше размещать. Вы ведь можете договориться сейчас и с Украиной. Агрессор же напал. И нам будет очень жарко». Он громко рассмеялся".

Украина стала общей ошибкой. И теперь за эту ошибку расплачиваются и русские, и в массе своей украинцы, и белорусы.

"Мы своими руками подарили Западу то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать. Мы им дали цветущую, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракет", – подчеркнул Лукашенко.

Готовить своего сына в преемники Лукашенко не намерен, о чём также рассказал в интервью. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.

Украинский "майдан" Лукашенко не готов называть освободительным. Для него события 2014 года – это государственный переворот. И если бы экс-президент Виктор Янукович попросил у него убежища, то оно было бы предоставлено. Но случилось иначе. Янукович бежал в Москву. А новая власть на Украине стала сдавать собственные территории – именно так Лукашенко видит потерю Крыма и, по всей видимости, Донбасса:

"Вы просто безалаберно относились к территории, к Крыму. Если бы у меня даже клочок земли забрали, там бы легла тысяча человек. Крым – это жемчужина. А вы не воевали. Это же твоя земля, твои люди. Как ты мог не воевать?" – сказал президент Белоруссии, к сожалению, забыв о свободном волеизъявлении крымчан, впрочем, мы понимаем: тут вопрос политический.

Наконец, говоря о Владимире Зеленском, Лукашенко отрезал: "Он хороший, но мне его жаль… попал как кур в ощип". Словом, ещё раз повторимся. По сути, интервью Александра Лукашенко показало, что в целом от союза с Россией, да и с Украиной президент Белоруссии отказываться не намерен. Однако и поступаться своим влиянием ему не хочется. С точки зрения западных партнёров, Лукашенко всё испортил – Путина сдавать отказался…

О чём ещё говорил Лукашенко?

Больше цитат в нашей новостной ленте – на сайте телеканала Царьград. А здесь оставим несколько тезисов в качестве обзора более чем двухчасового интервью:

"Никогда не будет Путин президентом до 2036 года, я вам 100% гарантирую, всё зависит от обстановки, и лучше она не будет".

"Януковичу простил всё".

"Я знаю, Крым могло сдать только руководство страны. Никогда русские не начали бы в Крыму стрелять".

"Президентами не становятся – президентами рождаются".

"НАТО угрожало санкциями, если Белоруссия признает Южную Осетию".

"Если вы хотите мира с русскими на Донбассе, то мы сейчас это можем решить".

"Донбасс России абсолютно не нужен, не очень-то он нужен и Украине".

"Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет".

"Я знаю фамилии тех двоих, которые привезли коронавирус в Беларусь".

"Мы склоняемся к версии, что мне коронавирус подкинули".

"Бабарико и Цепкало имеют отношение к России, там огромные деньги закачаны через "Газпром".

"О Тихановской практически ничего не думаю, мне её просто жаль".

"Я не готовлю Колю в преемники. Он у меня оппозиционный".

"Хотелось бы бросить [управление государством], если бы умел что-то другое. Не представляю себя кем-то, кроме президента".

"Мемуары не буду писать. Я ленивый. Может быть, изменю свою точку зрения, если нечего делать будет".