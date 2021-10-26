Лукашенко вспомнил о Боге в связи с запросами Литвы и Украины по электроэнергии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Минск готов снабжать соседей электричеством по тарифам ниже европейских

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поставки электроэнергии в Литву и Украину, несмотря на недружественную позицию этих стран по отношению к Минску.

Ситуацию с энергопоставками в соседние республики Лукашенко прокомментировал во вторник, 26 октября, в ходе встречи с коллективом Лидской центральной районной больницы. По его словам, Минск мог бы отказать Вильнюсу – и тому пришлось бы закупать электричество в ЕС по ставкам в 10 раз выше белорусских, но "людей жалко".

Лукашенко убежден, что руководство Литвы и Украины "находится под колпаком американцев". Народ же этих республик ни в чем не виноват, он и так находится в бедственном положении.

"Мы что, еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит",

– высказался президент. Он отметил, что у Белоруссии есть возможность помочь электроэнергией, поскольку она производится с избытком. При этом призывы "наказать" Литву, отказав ей в продаже электроэнергии, глава РБ считает "не христианскими и не славянскими".

"Я не тот человек", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Киеве с возмущением отреагировали на обмен Вильнюса: вслух он выступал против строительства АЭС в Белоруссии, а на деле увеличивал закупки производимой там электроэнергии.

При этом Литва заявляет о необходимости возвести на границе с Белоруссией настоящий забор, чтобы жестче отделиться от соседней республики, и просит на это денег у Евросоюза.